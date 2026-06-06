Il difensore prolunga il suo contratto con i giallorossi: Gasperini vuole trattenere lui e gli altri due, nel mirino dell'Inter

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 10:46)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gianluca Mancini resta alla Roma. Dopo le dichiarazioni pubbliche dell’allenatore giallorosso Gasperini (“Mancini non se ne va. Ci ho già parlato. L’Inter può fare ciò che vuole se il giocatore vuole rimanere”) arriva la conferma del Corriere dello Sport.

Il quotidiano spiega:

“I big non si toccano, il tecnico è stato chiaro, e il centrale è uno di quei pilastri sui quali GPG intende edificare il futuro”.

Gasperini vorrebbe trattenere anche Koné e N’Dicka:

“Niente Inter, dunque, almeno per Mancini. Le sirene nerazzurre lui le ha ignorate. Chissà se questo ragionamento varrà fino in fondo pure per Koné e N’Dicka, gli altri due che le cronache di mercato indicano come sacrificabili e che piaccono dalle parti di San Siro. Gasp però li vorrebbe tenere tutti”.

La questione rinnovo Mancini-Roma è cosa praticamente fatta:

“Il contratto di Mancini, di fatto, è un non-caso. Il centrale ha un’intesa per estenderlo fino al 2029 con opzione al 2030. Lo stipendio è destinato a crescere: dai 3 milioni netti attuali a una cifra che certamente supererà i 3,5, con diversi bonus legati al rendimento”.

Il quotidiano ha spiegato perché l’annuncio è in stand by:

“La fumata bianca non è ancora arrivata perché nei mesi scorsi Friedkin aveva messo tutto in stand by, mentre oggi i rinnovi dei calciatori con l’orizzonte al 30 giugno e il bilancio da chiudere in linea con le aspettative dell’Uefa sembrano scadenze più urgenti. Ma la nuova stagione non comincerà senza un annuncio su Mancio”.