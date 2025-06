SI – Roma, Gasperini ha suggerito il nome di Burdisso come ds

Di oggi le notizie che riguardano la dirigenza della Roma con Ghisolfi , il ds finora in carica, che ha rescisso il contratto che lo legava al club giallorosso. Si è parlato del nome di Massara per sostituirlo: l'ex dirigente del Milan ha già lavorato con la società capitolina e Ranieri lo prenderebbe con sé molto volentieri.

Stando a quanto riportato a Sportitalia da Michele Criscitiello però ci sarebbe un nome che avrebbe fatto all'Advisor e ai Friedkin il neo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Il tecnico avrebbe suggerito come nome quello di un ex Inter, ed ex Roma, Nicolas Burdisso.