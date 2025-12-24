Le operazioni principali di un mercato di gennaio che potrà offrire anche altre opportunità sono quelle note, che portano a un deciso potenziamento delle qualità offensive della Roma: Massara farà tutto il possibile per consegnare prima possibile Jack Raspadori e Joshua Zirkzee a Gasperini. Non due attaccanti da scegliere in una rosa di nomi ma due calciatori "individuati da tempo per loro caratteristiche, tecniche, fisiche e di prospettiva, e per la loro conoscenza del campionato di Serie A".
Tempi e modalità dei due arrivi non dipendono solo dalla Roma ma, insistono le fonti interpellate, "sarà fatto tutto quello che serve per mettere Gasperini nelle condizioni di non disperdere il lavoro fatto finora". Una promessa che l'allenatore della Roma ha già incassato e che ora va riscossa sul mercato.
