Il primo colpo del calciomercato invernale europeo arriva dalla Francia: il Lione ha annunciato l'ingaggio di Endrick, che arriva in prestito fino al termine della stagione dal Real Madrid.
UFFICIALE: Endrick lascia il Real Madrid e va in prestito fino a giugno al Lione
L'attaccante brasiliano, classe 2006, lascia la Spagna e si trasferisce per il resto della stagione in Ligue 1
L'attaccante brasiliano, classe 2006 e fin qui ai margini del progetto di Xabi Alonso, ha scelto di trasferirsi in Ligue 1 per trovare il minutaggio necessario in vista del Mondiale.
