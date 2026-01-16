Nuovo rinforzo in attacco per la Roma: il club giallorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Donyell Malen.
Roma, UFFICIALE: rinforzo per l’attacco, dall’Aston Villa arriva Malen in prestito
Nuovo innesto per il reparto avanzato della formazione giallorossa, che ha ufficializzato l'ingaggio dell'olandese
Questo il comunicato:
L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa.
L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.
L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.
Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta.
Ha scelto la maglia numero 14.
Benvenuto a Roma, Donyell!
