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fcinter1908 ultimora Conte-Napoli, decisione presa: cifre e modalità dell’addio. “A Pisa non ha voluto…”
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Conte-Napoli, decisione presa: cifre e modalità dell’addio. “A Pisa non ha voluto…”
Il tecnico salentino saluterà domenica: tutto pronto per la fine del ciclo durato tre anni, rinuncerà al terzo anno di contratto
Antonio Conte lascia il Napoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il tecnico salentino ha deciso: si conclude domenica contro l’Udinese la sua avventura sulla panchina dei partenopei.
“A Pisa non ha avuto la voglia di pronunciare quella parola: addio”.
La sua sensazione è di non poter fare di più di uno Scudetto, un secondo posto e una Supercoppa.
“Rinuncia al terzo anno di contratto, 18 milioni lordi di stipendi compreso lo staff. Rescissione consensuale, nessuna buonuscita”.
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