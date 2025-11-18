FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano svela: “Da Napoli mi raccontano che Conte dopo lo sfogo pesante ora è…”

calciomercato

Romano svela: “Da Napoli mi raccontano che Conte dopo lo sfogo pesante ora è…”

Romano svela: “Da Napoli mi raccontano che Conte dopo lo sfogo pesante ora è…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così della delicata situazione di casa Napoli e di Antonio Conte in particolare
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano svela: “Da Napoli mi raccontano che Conte dopo lo sfogo pesante ora è…”- immagine 2
Getty Images

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così della delicata situazione di casa Napoli e di Antonio Conte in particolare: “Torna la quiete dopo alcuni giorni di tempesta. De Laurentiis l’ha gestita in modo autoritario, confermando Conte. Tutti i messaggi arrivati erano in questa direzione, la società si aspettava che sarebbe tornato ad allenare la squadra regolarmente da lunedì, così come è stato.

Romano svela: “Da Napoli mi raccontano che Conte dopo lo sfogo pesante ora è…”- immagine 3

Dal Napoli raccontano di un Conte in controllo della situazione, pronto a riprendersi tutto dopo uno sfogo pesante. L’allenatore è tornato come ci si aspettava, con le intenzioni di far ripartire il suo Napoli. Conte non ha mai pensato di non presentarsi”.

Leggi anche
Pedullà: “Brozovic e Kessié in Serie A? Con tutto il rispetto e nessuno si offenda...
Romano: “Lookman via dall’Atalanta già a gennaio? Ecco cosa risulta, la verità è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA