Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così della delicata situazione di casa Napoli e di Antonio Conte in particolare: “Torna la quiete dopo alcuni giorni di tempesta. De Laurentiis l’ha gestita in modo autoritario, confermando Conte. Tutti i messaggi arrivati erano in questa direzione, la società si aspettava che sarebbe tornato ad allenare la squadra regolarmente da lunedì, così come è stato.
Dal Napoli raccontano di un Conte in controllo della situazione, pronto a riprendersi tutto dopo uno sfogo pesante. L’allenatore è tornato come ci si aspettava, con le intenzioni di far ripartire il suo Napoli. Conte non ha mai pensato di non presentarsi”.
