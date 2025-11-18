Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così della delicata situazione di casa Napoli e di Antonio Conte in particolare

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così della delicata situazione di casa Napoli e di Antonio Conte in particolare: “Torna la quiete dopo alcuni giorni di tempesta. De Laurentiis l’ha gestita in modo autoritario, confermando Conte. Tutti i messaggi arrivati erano in questa direzione, la società si aspettava che sarebbe tornato ad allenare la squadra regolarmente da lunedì, così come è stato.