Gianluigi Donnarumma lascia il Paris Saint-Germain per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Lo riferisce Fabrizio Romano, che svela l'intesa ormai raggiunta tra i club per il trasferimento del portiere, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano: “Donnarumma al Manchester City, here we go! Visite nel pomeriggio”
calciomercato
Romano: “Donnarumma al Manchester City, here we go! Visite nel pomeriggio”
Gianluigi Donnarumma lascia il Paris Saint-Germain per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Lo riferisce Fabrizio Romano
"Gigio Donnarumma al Manchester City, here we go! Accordo chiuso per il portiere italiano che si unirà al progetto del Man City dal Paris Saint-Germain".
"Visite mediche questo pomeriggio. Contratto a lungo termine concordato settimane fa e tutto definito tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe".
© RIPRODUZIONE RISERVATA