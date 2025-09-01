FC Inter 1908
Romano: “Donnarumma al Manchester City, here we go! Visite nel pomeriggio”

Gianluigi Donnarumma lascia il Paris Saint-Germain per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Lo riferisce Fabrizio Romano
Gianluigi Donnarumma lascia il Paris Saint-Germain per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Lo riferisce Fabrizio Romano, che svela l'intesa ormai raggiunta tra i club per il trasferimento del portiere, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi:

"Gigio Donnarumma al Manchester City, here we go! Accordo chiuso per il portiere italiano che si unirà al progetto del Man City dal Paris Saint-Germain".

"Visite mediche questo pomeriggio. Contratto a lungo termine concordato settimane fa e tutto definito tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe".

