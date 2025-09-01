Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato aggiornamenti sul futuro di Gigio Donnarumma:
Di Marzio – L’ultima mossa del PSG avvicina Donnarumma al City anche se…
Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sul futuro di Gianluigi Donnarumma
"Domani è l'ultimo giorno libero per Donnarumma-City, oggi PSG e City si sono avvicinati, il PSG ha abbassato la richiesta da 50 mln a 30 mln"
"Tra i due club l'accordo ci sarebbe, si sta cercando l'accordo tra City e giocatore. Al momento non è stato ancora raggiunto, si tratterà però tutta la notte"
