Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sul futuro di Gianluigi Donnarumma
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato aggiornamenti sul futuro di Gigio Donnarumma:

"Domani è l'ultimo giorno libero per Donnarumma-City, oggi PSG e City si sono avvicinati, il PSG ha abbassato la richiesta da 50 mln a 30 mln"

"Tra i due club l'accordo ci sarebbe, si sta cercando l'accordo tra City e giocatore. Al momento non è stato ancora raggiunto, si tratterà però tutta la notte"

