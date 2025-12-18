FC Inter 1908
Icardi torna in Serie A? Romano svela: “Rumors su queste due italiane, mi risulta che…”

Attenzione al futuro di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter: così Fabrizio Romano ha parlato dell'argentino sul suo canale YouTube
Attenzione al futuro di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter. Così Fabrizio Romano ha parlato dell'argentino sul suo canale YouTube:

"Si è parlato anche di Mauro Icardi come opzione per il Como. Prima se ne era parlato come opzione per il Milan, ma i rossoneri stanno avanzando forte e molto rapidamente per Niclas Füllkrug.

Il discorso Milan dunque per Mauro non si scalda, per il Como invece ci sono state indiscrezioni dopo l’infortunio di Morata. Mi risulta che il club però stia cercando un profilo diverso, più giovane, hanno altre idee per l’attacco. Icardi-Como, Icardi-Milan: discorsi che restano bloccati al momento", ha spiegato.

