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Romano – Gila alla fine va al Milan, ‘here we go’: cifre e dettagli dell’operazione

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Mario Gila alla fine sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Here we go' di Fabrizio Romano, ecco cifre e dettagli dell'operazione
Alessandro Cosattini Redattore 

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Romano – Gila alla fine va al Milan, ‘here we go’: cifre e dettagli dell’operazione- immagine 2
Getty Images

Mario Gila alla fine sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Here we go' di Fabrizio Romano, è stata raggiunta l’intesa con la Lazio per circa 30 milioni di euro dopo un altro incontro col difensore che ha chiesto la cessione al presidente Claudio Lotito.

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Nuovo centrale in arrivo per i rossoneri, l’accordo tra club è stato raggiunto dopo quello col giocatore. Operazione da circa 30 milioni di euro secondo Fabrizio Romano. Il Real Madrid riceverà il 50%.

Gila era stato accostato soprattutto al Napoli, ma anche ad Atalanta e in precedenza Inter.

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