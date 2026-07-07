Mario Gila alla fine sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Here we go' di Fabrizio Romano, ecco cifre e dettagli dell'operazione

Mario Gila alla fine sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Here we go' di Fabrizio Romano, è stata raggiunta l’intesa con la Lazio per circa 30 milioni di euro dopo un altro incontro col difensore che ha chiesto la cessione al presidente Claudio Lotito.