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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano – Gila alla fine va al Milan, ‘here we go’: cifre e dettagli dell’operazione
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Romano – Gila alla fine va al Milan, ‘here we go’: cifre e dettagli dell’operazione
Mario Gila alla fine sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Here we go' di Fabrizio Romano, ecco cifre e dettagli dell'operazione
Mario Gila alla fine sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Here we go' di Fabrizio Romano, è stata raggiunta l’intesa con la Lazio per circa 30 milioni di euro dopo un altro incontro col difensore che ha chiesto la cessione al presidente Claudio Lotito.
Nuovo centrale in arrivo per i rossoneri, l’accordo tra club è stato raggiunto dopo quello col giocatore. Operazione da circa 30 milioni di euro secondo Fabrizio Romano. Il Real Madrid riceverà il 50%.
Gila era stato accostato soprattutto al Napoli, ma anche ad Atalanta e in precedenza Inter.
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