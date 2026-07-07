Il club bianconero annuncia di aver ingaggiato l'ex ds di Roma e Milan che lavorerà a stretto contatto con Ottolini e il dg Carnevali

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 13:16)

In una nota la Juventus annuncia l'approdo al club dell'ex ds della Roma e del Milan, Frederic Massara. È stato nominato nuovo Chief Football Officer del Club."Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile", spiega la società bianconera.

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"Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, direttore sportivo", sottolinea ancora la nota.

Nuovo ruolo anche per Chiellini che "assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer. Il suo ruolo sarà quello di rafforzare la capacità della Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive. In Italia e nel mondo", si legge.

Il comunicato riporta anche le parole del DG Carnevali: «Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club».

(Fonte: juventus.com)