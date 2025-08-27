Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione

Il Milan guarda in casa Chelsea per rinforzare l’attacco in questi ultimi giorni di mercato. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è spuntato il nome di Christopher Nkunku come possibile colpo a sorpresa per la squadra di Massimiliano Allegri.
Il francese non ha mai trovato continuità in Premier League complice una serie di infortuni che ne hanno frenato il rendimento. Nonostante il grande potenziale tecnico, Nkunku potrebbe essere pronto a lasciare il Chelsea in cerca di maggiore spazio e rilancio. Il nome dell'attaccante è stato accostato anche all'Inter.
