FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione

calciomercato

Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione

Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione - immagine 1
Il Milan guarda in casa Chelsea per rinforzare l’attacco in questi ultimi giorni di mercato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione- immagine 2
Getty

Il Milan guarda in casa Chelsea per rinforzare l’attacco in questi ultimi giorni di mercato. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è spuntato il nome di Christopher Nkunku come possibile colpo a sorpresa per la squadra di Massimiliano Allegri.

Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione- immagine 3
Getty Images

Il francese non ha mai trovato continuità in Premier League complice una serie di infortuni che ne hanno frenato il rendimento. Nonostante il grande potenziale tecnico, Nkunku potrebbe essere pronto a lasciare il Chelsea in cerca di maggiore spazio e rilancio. Il nome dell'attaccante è stato accostato anche all'Inter.

Leggi anche
Romano – Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti, la situazione
UFFICIALE – Juve, addio a Tiago Djalo dopo una sola presenza in bianconero: va in Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA