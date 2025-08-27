FC Inter 1908
UFFICIALE – Juve, addio a Tiago Djalo dopo una sola presenza in bianconero: va in Turchia

La Juve superò l'Inter nella corsa a Tiago Djalo: ora l'ex Lille lascia i bianconeri a titolo definitivo, va al Besiktas
Matteo Pifferi Redattore 

La Juventus aveva anticipato l'Inter nel gennaio 2024, alzando l'offerta e prendendolo dal Lille per quasi 5 mln più bonus: ora Tiago Djalo lascia la Juventus dopo una sola presenza in bianconero.

Ecco il comunicato della Juventus che annuncia la cessione al Besiktas: "Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura.

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!".

A margine, poi, la Juventus annuncia anche le cifre dell'affare col Besiktas: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori.

