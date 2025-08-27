UFFICIALE – Juve, addio a Tiago Djalo dopo una sola presenza in bianconero: va in Turchia

La Juventus aveva anticipato l'Inter nel gennaio 2024, alzando l'offerta e prendendolo dal Lille per quasi 5 mln più bonus: ora Tiago Djalo lascia la Juventus dopo una sola presenza in bianconero.

Ecco il comunicato della Juventus che annuncia la cessione al Besiktas: "Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura.