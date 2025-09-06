Paolo Ziliani ha ricordato nella sua newsletter Palla avvelenata i tre pilastri del FPF ai quali le squadre sono chiamate ad attenersi. Niente debiti, una perdita massima di 60 milioni in tre anni (con una tolleranza di sforo minima ai club che godono di buona salute finanziaria) e un tetto ai costi (dalla stagione in corso, un club non spenda più del 70 % dei propri ricavi). A questo proposito il giornalista sportivo ha puntato il dito sul mercato della Juventus: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il mercato e alcune mancate cessioni di pezzi pregiati hanno contribuito ad aggravare la situazione del bilancio. Il giornalista sportivo ha sintetizzato la situazione che potrebbe presentarsi tra un anno, con i rischi connessi.