Ex Inter, Gagliardini torna in Serie A? C’è una squadra pronta a dargli una chance

Il centrocampista bergamasco, svincolato dopo il biennio trascorso con il Monza, potrebbe avere una nuova occasione
Le porte della Serie A potrebbero presto riaprirsi per Roberto Gagliardini. L'ex centrocampista dell'Inter, svincolato dopo due stagioni trascorse a Monza, sarebbe finito nel mirino di un'altra squadra del massimo campionato: secondo Alfredo Pedullà, il Verona sta riflettendo sulla possibilità di inserire in rosa un altro innesto, subito o a gennaio.

