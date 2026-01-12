FC Inter 1908
UFFICIALE – Clamoroso: Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid! Ecco il sostituto

Clamorosa notizia dal sito ufficiale del club: Xabi Alonso non è più l'allenatore della prima squadra del Real Madrid
Fulmine a ciel sereno in casa Real Madrid. Clamorosa notizia dal sito ufficiale del club: Xabi Alonso non è più l'allenatore della prima squadra, la decisione è stata presa con effetto immediato.

Questa la nota ufficiale: "Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. 

Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.

Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita", si legge. 

Il club ha già ufficializzato il nuovo allenatore. "Il Real Madrid CF annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra".

