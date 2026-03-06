Il futuro di Mauro Icardi è, al momento, un punto interrogativo. A gennaio il calciatore del Galatasaray era stato proposto alla Juventus, ma da questo sondaggio non è nato niente di concreto. I rumors sull'ex calciatore dell'Inter si sprecano e affiancano quelli relativi alla sua storia personale con l'attrice argentina, China Suarez. Nelle ultime ore per Maurito è tornata a galla un'ipotesi di calciomercato, che trova tiepide ma plausibili conferme: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Nuovi rumors sul futuro di Mauro Icardi: “C’è un club sempre più plausibile che non dice…”
calciomercato
Nuovi rumors sul futuro di Mauro Icardi: “C’è un club sempre più plausibile che non dice…”
Gli ultimi aggiornamenti riguardano un possibile trasferimento di Maurito
© RIPRODUZIONE RISERVATA