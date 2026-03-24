La notizia è di quelle destinate a stravolgere il calciomercato internazionale: Mohamed Salah lascerà il Liverpool in estate, e lo farà a parametro zero. Futuro tutto da definire per l'attaccante egiziano, ma nel frattempo sono già partite le prime ipotesi. Chi sembra pronta a tutto per mettere le mani sull'ex Fiorentina e Roma è l'Arabia Saudita, con diversi club che si sono già mossi in passato.
calciomercato
Salah, pronta offerta faraonica dall’Al-Ittihad. Via libera alla cessione di Diaby?
Secondo il portale arabo WinWin, Al-Ittihad e Al-Qadisiyah stanno monitorando da vicino la situazione, senza aver però iniziato alcun dialogo con il giocatore o con il suo agente. Tuttavia, si prevede che i colloqui inizieranno presto. Il Fondo dell'Autorità per gli investimenti saudita sta preparando un'offerta faraonica per Salah: 100 milioni di euro come stipendio annuale per due stagioni. Oltretutto, la notizia che il Liverpool abbia consentito la partenza gratuita dell'egiziano in estate non può che essere un'ulteriore assist, dal momento che si pensava di stanziare una cifra massima di circa 50 milioni di euro per il cartellino.
Se da una parte l'Al-Hilal si ritroverebbe in difficoltà dal punto di vista finanziario, considerato il monte ingaggi attuale elevatissimo, chi potrebbe puntare con decisione su Salah è l'Al-Ittihad, desideroso di ingaggiare una stella di primissimo livello dopo la partenza di Karim Benzema e la volontà di Moussa Diaby di andarsene in estate: cercato in inverno anche dall'Inter, la sua partenza è diventata quasi certa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA