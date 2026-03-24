La notizia è di quelle destinate a stravolgere il calciomercato internazionale: Mohamed Salah lascerà il Liverpool in estate, e lo farà a parametro zero. Futuro tutto da definire per l'attaccante egiziano, ma nel frattempo sono già partite le prime ipotesi. Chi sembra pronta a tutto per mettere le mani sull'ex Fiorentina e Roma è l'Arabia Saudita, con diversi club che si sono già mossi in passato.