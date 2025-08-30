FC Inter 1908
UFFICIALE – Savona passa al Nottingham Forest: ecco quanto incassa la Juventus

Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato la cessione di Nicolò Savona al Nottingham Forest
Matteo Pifferi 

Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato la cessione di Nicolò Savona al Nottingham Forest:

"Nicolò Savona saluta la Juventus e passa al Nottingham Forest: è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del difensore alla squadra inglese. Il giocatore classe 2003, nato ad Aosta, è cresciuto sin da bambino con la Juventus e ha saputo far tesoro dell’esperienza in tutte le giovanili bianconere, poi con la Primavera e, già dalla stagione 2022/23, con la Next Gen - con cui ha collezionato complessivamente 61 presenze in due anni, con due gol e cinque assist.

La scorsa stagione il passaggio in Prima Squadra, vestendo la maglia della Juventus in 40 partite, con cui ha realizzato due gol; uno dei quali nella sfida d’esordio da titolare in Serie A a Verona contro l’Hellas. Un giovane talento cresciuto in bianconero e ora pronto ad affrontare la prossima sfida della sua carriera in Premier League. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro, Nicolò!"

A margine, si leggono anche le cifre ufficiali dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Savona a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2,5 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 12 milioni, al netto degli oneri accessori"

 

