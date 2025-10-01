FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ex Inter, UFFICIALE: Sensi riparte da Cipro, c’è la firma con l’Anorthosis Famagosta

calciomercato

Ex Inter, UFFICIALE: Sensi riparte da Cipro, c’è la firma con l’Anorthosis Famagosta

Ex Inter, UFFICIALE: Sensi riparte da Cipro, c’è la firma con l’Anorthosis Famagosta - immagine 1
Nuova avventura per il centrocampista classe '95, rimasto svincolato in estate dopo la fine del contratto con il Monza
Fabio Alampi Redattore 

Stefano Sensi riparte da Cipro. L'ex centrocampista dell'Inter, svincolato dopo la fine del contratto con il Monza, ha accettato la proposta dell'Anorthosis Famagosta.

Ex Inter, UFFICIALE: Sensi riparte da Cipro, c’è la firma con l’Anorthosis Famagosta- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato del club cipriota:

"L'Anorthosis Famagosta FC annuncia l'inizio della sua collaborazione con il trentenne calciatore della nazionale italiana Stefano Sensi. [...] L'Anorthosis dà il benvenuto a Stefano Sensi nella sua famiglia e gli augura ogni successo con la Fenice sul petto".

Leggi anche
Vigorelli: “Zaniolo? Tutti convinti che Udinese sia stata scelta migliore”
UFFICIALE – La Juventus chiude il bilancio 2025 in rosso di 58 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA