Stefano Sensi riparte da Cipro. L'ex centrocampista dell'Inter, svincolato dopo la fine del contratto con il Monza, ha accettato la proposta dell'Anorthosis Famagosta.
Nuova avventura per il centrocampista classe '95, rimasto svincolato in estate dopo la fine del contratto con il Monza
Questo il comunicato del club cipriota:
"L'Anorthosis Famagosta FC annuncia l'inizio della sua collaborazione con il trentenne calciatore della nazionale italiana Stefano Sensi. [...] L'Anorthosis dà il benvenuto a Stefano Sensi nella sua famiglia e gli augura ogni successo con la Fenice sul petto".
