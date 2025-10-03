"Non ho alcuna remora a ribadire oggi come la penso su Rafa Leao dopo aver seguito il felice avvio di stagione del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, Luka Modric, Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che è stato superiore a ogni più rosea previsione. Per dirla in parole povere, penso che se il Milan a gennaio si decidesse a disfarsi di Leao e coi soldi della cessione comprasse, poniamo, Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto, o comunque ci andrebbe molto, molto vicino", ha dichiarato con forza il giornalista sportivo spiegando che il Milan non sente la mancanza del giocatore portoghese.

Il mercato di gennaio

E sui possibili movimenti di mercato aggiunge: "Io oggi mi sento di dire che se ti chiami Milan e ti metti nelle mani di Modric, Rabiot e Pulisic - che hanno la testa di Modric, di Rabiot e di Pulisic - puoi tornare ad andare dove vuoi. E tanto per essere chiari, aggiungo che il momento della non più rimandabile sliding doors, la liberazione o meno da Leao, è arrivato. Se il Milan a gennaio dovesse decidere di separarsi dopo 7 lunghi, contrastati e insensati anni dal portoghese e con i soldi messi in cassa, tutti di plusvalenza pura, si dotasse di un forte centrale di difesa (faccio un nome a puro titolo d’esempio: Kim) e di un forte centravanti (come Vlahovic che la Juventus per 10-15 milioni porterebbe a Milano impacchettato con tanto di nastro e carta regalo), potrebbe davvero contendere a Napoli e Inter lo scudetto".