Paolo Ziliani ha analizzato l'avvio di stagione del Milan, suggerendo alcuni movimenti di mercato utili a completare la rosa. Movimenti di mercato in entrata, con uno clamoroso in uscita. Da tempo il giornalista sportivo ha puntato il dito contro Rafa Leao, ritenendolo un giocatore non particolarmente utile alla causa rossonera. "Già oggi di lui in campo non c'è alcun bisogno: i 30' giocati col Napoli hanno mostrato anzi quanto Rafa possa essere dannoso. L'occasione per uscire da un equivoco in cui il Milan si trascina da anni", esordisce Ziliani nella sua NL.
calciomercato
Ziliani: “Il Milan potrebbe vincere lo scudetto, se a gennaio vendesse un giocatore”
Il pensiero di Ziliani—
"Non ho alcuna remora a ribadire oggi come la penso su Rafa Leao dopo aver seguito il felice avvio di stagione del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, Luka Modric, Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che è stato superiore a ogni più rosea previsione. Per dirla in parole povere, penso che se il Milan a gennaio si decidesse a disfarsi di Leao e coi soldi della cessione comprasse, poniamo, Kim e Vlahovic vincerebbe lo scudetto, o comunque ci andrebbe molto, molto vicino", ha dichiarato con forza il giornalista sportivo spiegando che il Milan non sente la mancanza del giocatore portoghese.
Il mercato di gennaio—
E sui possibili movimenti di mercato aggiunge: "Io oggi mi sento di dire che se ti chiami Milan e ti metti nelle mani di Modric, Rabiot e Pulisic - che hanno la testa di Modric, di Rabiot e di Pulisic - puoi tornare ad andare dove vuoi. E tanto per essere chiari, aggiungo che il momento della non più rimandabile sliding doors, la liberazione o meno da Leao, è arrivato. Se il Milan a gennaio dovesse decidere di separarsi dopo 7 lunghi, contrastati e insensati anni dal portoghese e con i soldi messi in cassa, tutti di plusvalenza pura, si dotasse di un forte centrale di difesa (faccio un nome a puro titolo d’esempio: Kim) e di un forte centravanti (come Vlahovic che la Juventus per 10-15 milioni porterebbe a Milano impacchettato con tanto di nastro e carta regalo), potrebbe davvero contendere a Napoli e Inter lo scudetto".
