La Juventus è su Brooke Norton-Cuffy, laterale del Genoa che nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter.
Sky – Juventus in pressing su Norton-Cuffy: ecco la proposta al Genoa e la risposta rossoblù
A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i bianconeri potrebbero offrire al grifone un prestito con obbligo di riscatto condizionato:
"Il club bianconero ha avuto un contatto con il Genoa, durante il quale ha proposto un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, però, i rossoblù non hanno ancora dato la loro apertura a queste condizioni", si legge su gianlucadimarzio.com.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
