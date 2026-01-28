FC Inter 1908
Sky – Juventus in pressing su Norton-Cuffy: ecco la proposta al Genoa e la risposta rossoblù

La Juventus è su Brooke Norton-Cuffy, laterale del Genoa che nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Juventus è su Brooke Norton-Cuffy, laterale del Genoa che nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i bianconeri potrebbero offrire al grifone un prestito con obbligo di riscatto condizionato:

"Il club bianconero ha avuto un contatto con il Genoa, durante il quale ha proposto un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, però, i rossoblù non hanno ancora dato la loro apertura a queste condizioni", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

