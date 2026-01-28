La Juventus è su Brooke Norton-Cuffy, laterale del Genoa che nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter

"Il club bianconero ha avuto un contatto con il Genoa, durante il quale ha proposto un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, però, i rossoblù non hanno ancora dato la loro apertura a queste condizioni", si legge su gianlucadimarzio.com.