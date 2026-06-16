Ruben Amorim è da considerarsi il nuovo allenatore del Milan. Come riferisce Sky Sport, infatti, il tecnico portoghese ha posto la propria firma sul contratto

Ruben Amorim è da considerarsi il nuovo allenatore del Milan. Come riferisce Sky Sport, infatti, il tecnico portoghese ex Sporting Lisbona e Manchester United ha posto la propria firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime tre stagioni, in attesa della controfirma del club, attesa comunque a breve.