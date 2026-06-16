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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Sky – Milan, inizia l’era Amorim: l’allenatore portoghese ha firmato il contratto
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Sky – Milan, inizia l’era Amorim: l’allenatore portoghese ha firmato il contratto
Ruben Amorim è da considerarsi il nuovo allenatore del Milan. Come riferisce Sky Sport, infatti, il tecnico portoghese ha posto la propria firma sul contratto
Ruben Amorim è da considerarsi il nuovo allenatore del Milan. Come riferisce Sky Sport, infatti, il tecnico portoghese ex Sporting Lisbona e Manchester United ha posto la propria firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime tre stagioni, in attesa della controfirma del club, attesa comunque a breve.
Dopo gli ultimi dettagli, dunque, sarà tempo di comunicati ufficiali: dopo l'era Allegri, si apre quella Amorim al Milan. All'inseguimento dell'Inter campione d'Italia.
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