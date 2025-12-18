Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Nico Paz: ecco le ultimissime del giornalista sul gioiello del Como, accostato anche all'Inter.
Romano si sbilancia su Nico Paz: “Trattativa già ben avviata per giugno con…”
Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Nico Paz: ecco le ultimissime del giornalista sul gioiello del Como, accostato anche all'Inter
"Nico Paz non andrà al Real Madrid a gennaio, la situazione è sì ben avviata, ma per il prossimo mercato estivo. Questa è un’informazione molto importante per il Como", ha spiegato sul suo canale YouTube.
