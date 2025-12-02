FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Nani (Udinese): “Zaniolo? È solo l’inizio. Solet? Possiamo prendere impegni per giugno”

calciomercato

Nani (Udinese): “Zaniolo? È solo l’inizio. Solet? Possiamo prendere impegni per giugno”

Nani (Udinese): “Zaniolo? È solo l’inizio. Solet? Possiamo prendere impegni per giugno” - immagine 1
Il direttore tecnico dell'Udinese ha parlato prima della partita di Coppa Italia contro la Juventus
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Prima della sfida con la Juve, il group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, ha parlato delll'ex Inter Zaniolo e di mercato e ha parlato anche di Solet che è stato accostato pure all'Inter.

-Zaniolo una scommessa riuscita? 

Fino ad adesso bene, però è solo l'inizio, poi l'importante è confermarsi e saper continuare così. Sul valore del ragazzo non c'erano dubbi, ha bisogno di affetto e continuità e quello che noi gli stiamo dando. Prima di portarlo a Udine ci ho parlato molto e devo dire che eravamo convintissimi nel vedere determinazione e volontà. Per adesso ci sta ripagando di tutti i sacrifici, ma è solo una prima parte. Non basta fare bene tre mesi, conta fare bene sempre ed è quello su cui dobbiamo lavorare noi e voi». 

Nani (Udinese): “Zaniolo? È solo l’inizio. Solet? Possiamo prendere impegni per giugno”- immagine 2
Getty Images

-Tanti vostri giocatori piacciono. Faccio due nomi: Solet e Atta per esempio. Qual è l'idea per il mercato di gennaio? 

Hai fatto pochi nomi, ce ne chiedono qualcuno in più. Ma ogni volta che ci chiedono un giocatore è una conferma del buon lavoro che stiamo facendo, saremmo preoccupati se nessuno ce li chiedesse. Detto questo a gennaio non vogliamo mai vendere i pezzi migliori, possiamo prendere impegni per giugno. La nostra è una società che vive di mercato e quando arriva un'offerta importante sia per noi che per il giocatore ci sediamo e valutiamo. Ma come istinto il mercato lo facciamo nei mesi estivi. Poi vediamo. 

(Fonte: SM)

 

Leggi anche
Juve, Chiellini: “L’infortunio di Vlahovic non cambia mercato. Poi gennaio…”
Futuro di Icardi esclude alcune opzioni di mercato: “Se viene qui e non segna lo prendono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA