Il direttore tecnico dell'Udinese ha parlato prima della partita di Coppa Italia contro la Juventus

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 21:42)

Prima della sfida con la Juve, il group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, ha parlato delll'ex Inter Zaniolo e di mercato e ha parlato anche di Solet che è stato accostato pure all'Inter.

-Zaniolo una scommessa riuscita?

Fino ad adesso bene, però è solo l'inizio, poi l'importante è confermarsi e saper continuare così. Sul valore del ragazzo non c'erano dubbi, ha bisogno di affetto e continuità e quello che noi gli stiamo dando. Prima di portarlo a Udine ci ho parlato molto e devo dire che eravamo convintissimi nel vedere determinazione e volontà. Per adesso ci sta ripagando di tutti i sacrifici, ma è solo una prima parte. Non basta fare bene tre mesi, conta fare bene sempre ed è quello su cui dobbiamo lavorare noi e voi».

-Tanti vostri giocatori piacciono. Faccio due nomi: Solet e Atta per esempio. Qual è l'idea per il mercato di gennaio?

Hai fatto pochi nomi, ce ne chiedono qualcuno in più. Ma ogni volta che ci chiedono un giocatore è una conferma del buon lavoro che stiamo facendo, saremmo preoccupati se nessuno ce li chiedesse. Detto questo a gennaio non vogliamo mai vendere i pezzi migliori, possiamo prendere impegni per giugno. La nostra è una società che vive di mercato e quando arriva un'offerta importante sia per noi che per il giocatore ci sediamo e valutiamo. Ma come istinto il mercato lo facciamo nei mesi estivi. Poi vediamo.

(Fonte: SM)