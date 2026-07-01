Alfredo Pedullà, su SI, ha parlato dell'operazione che porterà Liberali al Como . «La vicenda si è chiusa nel modo giusto. Non abbiamo mai parlato del Milan ma neanche di rimbalzo. Abbiamo aggiunto che la società lariana non avrebbe aspettato oltre oggi. Il discorso Milan è stato molto campato in aria. Perché il giocatore aveva lasciato il club per i rapporti con Ibrahimovic. Il Milan non ci ha creduto ed è difficile ritornare in un posto dove c'è qualcuno che non crede in te», ha spiegato il giornalista su SI.

«Il Como fa un grande affare: prende per sei mln, e il 50% va al Milan, un ragazzo di assoluto talento e dopo Nico Paz è la conferma che la società punta sui giovani. Il Como deve prendere anche un difensore centrale. Un nome che è venuto fuori è quello di Tosin Adarabioyo del Chelsea, classe 1997. Non è ai primi posti della lista del Como: c'è anche Chalobah tra le idee dei lariani, ma c'è anche l'Inter e il giocatore costa molto. La lista del Como è formata da diversi nomi tra cui anche Sánchez e c'è pure Solet. Ma su di lui ci sono riserve che sono le stesse di quelle dei dirigenti nerazzurri sul ragazzo, da un punto di vista fisico e caratteriale», ha detto ancora sul mercato del Como che si intreccia con quello del club nerazzurro.