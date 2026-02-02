"Come starebbe Icardi alla Juventus?" A questa domanda ha risposto Luciano Spalletti in diretta con la Nuova Domenica Sportiva dopo la vittoria contro il Parma: "Icardi, ragazzi, è sempre la vostra voglia di creare situazioni nuove. Perché a me mi domandano di Icardi e io non posso che parlarne bene come calciatore ma anche come persona. Perché poi in quel momento lì dovevo prendere decisioni e decisi di fare così perché lui portava roba nello spogliatoio o c'erano situazioni che portava da fuori, che non nascevano dentro al campo ma venivano da fuori. Nel campo oggi no perché qui non abbiamo chiesto Icardi e siamo a posto così. Ma lui rimane ugualmente un grande bomber, mi ha dato una mano a fare bene in quei due anni all'Inter. E' stato un calciatore che ha ben scritto un numero sule spalle che è quello del goleador".