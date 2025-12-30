"Che Tonali sia l’assoluto pallino della dirigenza della Juve, non ci sono dubbi. Che la Juve lo voglia non ci sono dubbi, per gennaio non è un nome, non ha neanche senso parlarne. In estate vedremo, che la Juve voglia provarci non lo scopriamo oggi ma non è un argomento imminente. Ci ha provato prima Giuntoli, poi anche l’anno scorso, ma col Newcastle è sempre difficile trattare. La Juve è l’italiana più attenta in Italia”, ha spiegato il giornalista su YouTube.