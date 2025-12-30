Sandro Tonali torna a giocare in Serie A? Ecco le ultimissime informazioni di Fabrizio Romano sul futuro del centrocampista ex Milan, attualmente al Newcastle.
"Che Tonali sia l’assoluto pallino della dirigenza della Juve, non ci sono dubbi. Che la Juve lo voglia non ci sono dubbi, per gennaio non è un nome, non ha neanche senso parlarne. In estate vedremo, che la Juve voglia provarci non lo scopriamo oggi ma non è un argomento imminente. Ci ha provato prima Giuntoli, poi anche l’anno scorso, ma col Newcastle è sempre difficile trattare. La Juve è l’italiana più attenta in Italia”, ha spiegato il giornalista su YouTube.
