FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Tonali torna in Serie A? Romano svela: “È il pallino assoluto di questa big italiana”

calciomercato

Tonali torna in Serie A? Romano svela: “È il pallino assoluto di questa big italiana”

Tonali torna in Serie A? Romano svela: “È il pallino assoluto di questa big italiana” - immagine 1
Sandro Tonali torna a giocare in Serie A? Ecco le ultimissime informazioni di Fabrizio Romano sul futuro del centrocampista
Alessandro Cosattini Redattore 

Tonali torna in Serie A? Romano svela: “È il pallino assoluto di questa big italiana”- immagine 2

Sandro Tonali torna a giocare in Serie A? Ecco le ultimissime informazioni di Fabrizio Romano sul futuro del centrocampista ex Milan, attualmente al Newcastle.

Tonali torna in Serie A? Romano svela: “È il pallino assoluto di questa big italiana”- immagine 3
Getty Images

"Che Tonali sia l’assoluto pallino della dirigenza della Juve, non ci sono dubbi. Che la Juve lo voglia non ci sono dubbi, per gennaio non è un nome, non ha neanche senso parlarne. In estate vedremo, che la Juve voglia provarci non lo scopriamo oggi ma non è un argomento imminente. Ci ha provato prima Giuntoli, poi anche l’anno scorso, ma col Newcastle è sempre difficile trattare. La Juve è l’italiana più attenta in Italia”, ha spiegato il giornalista su YouTube.

Leggi anche
Di Marzio: “Frattesi-Juve è complicata anche a gennaio: ecco l’ultima novità”
Samardzic lascia subito l’Atalanta? Moretto: “Due opzioni. Il gol sbagliato con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA