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UFFICIALE – Nathan Aké è un nuovo giocatore del Fenerbahce: il comunicato
Il difensore olandese, accostato di recente anche all'Inter, lascia il Manchester City e si trasferisce in Turchia
Nathan Aké è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il difensore olandese, accostato di recente anche all'Inter, lascia il Manchester City e si trasferisce in Turchia.
Questo il comunicato:
Il nostro club ha raggiunto un accordo e ha firmato un contratto con il giocatore della nazionale olandese Nathan Aké. Il nostro giocatore, che ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2026, si unirà alla nostra squadra nel ritiro austriaco al termine del suo periodo di congedo.
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