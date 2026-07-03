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UFFICIALE – Brentford, blindato Kayode: non tornerà in Italia, rinnovo fino al 2032
L'ex esterno della Fiorentina era stato accostato anche all'Inter, ma il suo futuro sarà ancora in Inghilterra
Il futuro di Michael Kayode sarà ancora in Inghilterra. L'esterno del Brentford, dopo una stagione da protagonista in Premier League che ha fatto drizzare le antenne a numerosi club (oltre a renderlo un nome caldo anche in ottica Nazionale), ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2032.
Kayode, classe 2004 ed ex Fiorentina, era stato accostato in queste settimane anche all'Inter che, sfumato all'ultimo Palestra, non ha ancora trovato un sostituto per Dumfries.
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