L'ex esterno della Fiorentina era stato accostato anche all'Inter, ma il suo futuro sarà ancora in Inghilterra

Il futuro di Michael Kayode sarà ancora in Inghilterra. L'esterno del Brentford, dopo una stagione da protagonista in Premier League che ha fatto drizzare le antenne a numerosi club (oltre a renderlo un nome caldo anche in ottica Nazionale), ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2032.