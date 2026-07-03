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UFFICIALE – Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: il comunicato
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina azzurra.
Ecco la nota del club:
"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029".
(Fonte: sscnapoli.it)
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