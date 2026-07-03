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UFFICIALE – Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: il comunicato

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

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DAZN

Ecco la nota del club:

Milan Allegri
Getty Images

"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029".

(Fonte: sscnapoli.it)

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