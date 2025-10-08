Dopo essere stato solamente una meteora in Italia e all'Inter a causa dei tantissimi infortuni, Gabriel Brazao si sta rilanciando in Brasile con la maglia del Santos. Il portiere brasiliano si sta distinguendo per prestazioni di altissimo livello, tanto da riattirare su di sè l'interesse di numerosi club europei.

Come riferisce Florian Plettenberg, l'estremo difensore classe 2000 ha già ricevuto alcune proposte. Inoltre Julio Cesar, leggenda dell'Inter e da sempre primo estimatore di Brazao, lo ha consigliato a una big del vecchio continente: "Manuel Neuer è un idolo al Bayern, ma ha quasi 40 anni e il Bayern deve pensare al futuro. Brazao è un portiere straordinario. Penso che il Bayern inizierà a considerarlo".