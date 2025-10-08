Dopo essere stato solamente una meteora in Italia e all'Inter a causa dei tantissimi infortuni, Gabriel Brazao si sta rilanciando in Brasile con la maglia del Santos. Il portiere brasiliano si sta distinguendo per prestazioni di altissimo livello, tanto da riattirare su di sè l'interesse di numerosi club europei.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ex Inter, Brazao può tornare in Europa. E Julio Cesar lo consiglia a una big
calciomercato
Ex Inter, Brazao può tornare in Europa. E Julio Cesar lo consiglia a una big
Il portiere brasiliano, meteora in Italia a causa dei tanti infortuni, si sta rilanciando in patria con la maglia del Santos
Come riferisce Florian Plettenberg, l'estremo difensore classe 2000 ha già ricevuto alcune proposte. Inoltre Julio Cesar, leggenda dell'Inter e da sempre primo estimatore di Brazao, lo ha consigliato a una big del vecchio continente: "Manuel Neuer è un idolo al Bayern, ma ha quasi 40 anni e il Bayern deve pensare al futuro. Brazao è un portiere straordinario. Penso che il Bayern inizierà a considerarlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA