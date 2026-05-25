Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli
calciomercato
UFFICIALE – Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli
Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Dopo la conferenza stampa di ieri congiunta tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis, il club azzurro ha annunciato l'addio del tecnico
Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Dopo la conferenza stampa di ieri congiunta tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis, il club azzurro ha annunciato l'addio del tecnico, che lascia dopo due anni.
Questo il tweet della società sul proprio profilo X:
© RIPRODUZIONE RISERVATA