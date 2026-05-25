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UFFICIALE – Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli

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Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Dopo la conferenza stampa di ieri congiunta tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis, il club azzurro ha annunciato l'addio del tecnico
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Dopo la conferenza stampa di ieri congiunta tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis, il club azzurro ha annunciato l'addio del tecnico, che lascia dopo due anni.

Conte Napoli
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Questo il tweet della società sul proprio profilo X:

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