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GdS – Il Galatasaray piomba su Khephren Thuram. I dettagli dell’offerta

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Il club turco avrebbe i mirini puntati sul giocatore francese che potrebbe finire sul mercato con la Juve fuori dalla Champions
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La Juventus rischia seriamente di non essere in Champions League la prossima stagione. Una delusione che si aggiunge alla mancata convocazione per i Mondiali con la Francia. Khephren Thuram, fratello minore dell'attaccante dell'InterMarcus, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

GdS – Il Galatasaray piomba su Khephren Thuram. I dettagli dell’offerta- immagine 2
Getty Images

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che arriva dalla Turchia spiegando che "A Istanbul sono pronti a fare follie per rinforzare il centrocampo e guardano ancora in “casa Juve”. Dopo il sondaggio invernale per Teun Koopmeiners, adesso i campioni di Turchia hanno messo nel mirino il francese", si legge in un post della rosea.

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"Il Gala aspetta l’esito dell’ultima giornata: se la Juventus dovesse qualificarsi soltanto per l’Europa League, a Istanbul proveranno a tentare i bianconeri con una offerta importante. In Turchia si parla di 35-40 milioni (comprensivi di bonus). I mancati introiti dell’ingresso in Champions League costringerebbero la Juve a sacrificare qualche pezzo pregiato, e Kephren Thuram è uno dei maggiori indiziati", aggiunge il giornale sportivo.

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