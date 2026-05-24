GdS – Il Galatasaray piomba su Khephren Thuram. I dettagli dell’offerta

Il club turco avrebbe i mirini puntati sul giocatore francese che potrebbe finire sul mercato con la Juve fuori dalla Champions

La Juventus rischia seriamente di non essere in Champions League la prossima stagione. Una delusione che si aggiunge alla mancata convocazione per i Mondiali con la Francia. Khephren Thuram , fratello minore dell'attaccante dell'Inter Marcus , sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che arriva dalla Turchia spiegando che "A Istanbul sono pronti a fare follie per rinforzare il centrocampo e guardano ancora in “casa Juve”. Dopo il sondaggio invernale per Teun Koopmeiners, adesso i campioni di Turchia hanno messo nel mirino il francese", si legge in un post della rosea.