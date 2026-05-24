La Juventus rischia seriamente di non essere in Champions League la prossima stagione. Una delusione che si aggiunge alla mancata convocazione per i Mondiali con la Francia. Khephren Thuram, fratello minore dell'attaccante dell'InterMarcus, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.
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GdS – Il Galatasaray piomba su Khephren Thuram. I dettagli dell’offerta
La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che arriva dalla Turchia spiegando che "A Istanbul sono pronti a fare follie per rinforzare il centrocampo e guardano ancora in “casa Juve”. Dopo il sondaggio invernale per Teun Koopmeiners, adesso i campioni di Turchia hanno messo nel mirino il francese", si legge in un post della rosea.
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"Il Gala aspetta l’esito dell’ultima giornata: se la Juventus dovesse qualificarsi soltanto per l’Europa League, a Istanbul proveranno a tentare i bianconeri con una offerta importante. In Turchia si parla di 35-40 milioni (comprensivi di bonus). I mancati introiti dell’ingresso in Champions League costringerebbero la Juve a sacrificare qualche pezzo pregiato, e Kephren Thuram è uno dei maggiori indiziati", aggiunge il giornale sportivo.
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