Le parole dei due giornalisti sul futuro della panchina della squadra bianconera che rischia fortemente di restare fuori dalla prossima Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 16:16)

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«Adesso è un po' meno cento per cento la permanenza di Spalletti sulla panchina della Juve? Ma dipende molto da lui. Secondo me Luciano ha ancora il fantasma del fallimento della Nazionale con sé e questo gli coindiziona l'esistenza. Nnon credo che la Juve voglia cacciarlo: dipende da lui se decide di andare avanti con questa squadra o se decide di mollare non trovasse le coordinate giuste». CosìIvan Zazzaronisu Radio Dee Jay ha parlato dell'allenatore bianconero e del suo rapporto con il club che rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions nella prossima stagione.

«Di sicuro - ha aggiunto il Corriere dello Sport - vuole una squadra più credibile di questa». «Aveva chiesto un giocatore fisico davanti. La Juve potrebbe cambiare molto», ha replicato Caressa che conduce con lui Football Club.

«Attaccante fisico? David e Openda hanno segnato insieme 139 gol. Quest'anno 10 in due», ha detto anche Zazzaroni.

«Il problema della Juve è stato di personalità in alcune partite. Con Spalletti è migliorata anche a livello di gioco oltre che di classifica, ma la Juve ha sbagliato nei momenti decisivi. La foto è Zhegrova che può segnare con il Galatasaray e la mette fuori nei momenti difficili. In alcuni momenti non si può sbagliare", ha aggiunto Caressa sul destino del tecnico bianconero e della sua squadra.

(Fonte: Radio Dee Jay)