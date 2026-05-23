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Zazzaroni: “Spalletti? Conferma dipende da lui. Ma c’è ancora un fantasma”. Caressa: “La foto…”
«Adesso è un po' meno cento per cento la permanenza di Spalletti sulla panchina della Juve? Ma dipende molto da lui. Secondo me Luciano ha ancora il fantasma del fallimento della Nazionale con sé e questo gli coindiziona l'esistenza. Nnon credo che la Juve voglia cacciarlo: dipende da lui se decide di andare avanti con questa squadra o se decide di mollare non trovasse le coordinate giuste». CosìIvan Zazzaronisu Radio Dee Jay ha parlato dell'allenatore bianconero e del suo rapporto con il club che rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions nella prossima stagione.
«Di sicuro - ha aggiunto il Corriere dello Sport - vuole una squadra più credibile di questa». «Aveva chiesto un giocatore fisico davanti. La Juve potrebbe cambiare molto», ha replicato Caressa che conduce con lui Football Club.
«Attaccante fisico? David e Openda hanno segnato insieme 139 gol. Quest'anno 10 in due», ha detto anche Zazzaroni.
«Il problema della Juve è stato di personalità in alcune partite. Con Spalletti è migliorata anche a livello di gioco oltre che di classifica, ma la Juve ha sbagliato nei momenti decisivi. La foto è Zhegrova che può segnare con il Galatasaray e la mette fuori nei momenti difficili. In alcuni momenti non si può sbagliare", ha aggiunto Caressa sul destino del tecnico bianconero e della sua squadra.
(Fonte: Radio Dee Jay)
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