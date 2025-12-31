Mercato – Manchester City pronto al colpo da 75 mln: può arrivare a giorni

FC Inter 1908
Il Manchester City é convinto di poter insidiare il primato dell'Arsenal in Premier League e si appresta ad aprire il mercato invernale con un colpo 'pesante'
Il Manchester City é convinto di poter insidiare il primato dell'Arsenal in Premier League e si appresta ad aprire il mercato invernale con un colpo 'pesante'. L'obiettivo é Antoine Semenyo, 25 anni, ghanese con passaporto britannico ed attaccante del Bournemouth, con il quale ha segnato già 9 reti in campionato.

Per averlo i Citizens sono pronti a sborsare i 75 milioni di euro necessari a pagare la clausola rescissoria. Ieri però, al termine del match in casa del Chelsea (terminato 2-2), l'allenatore Andoni Iraola ha insistito sul fatto che Semenyo "sicuramente non ha giocato la sua ultima partita" con il Bournemouth, aggiungendo che conta di schierarlo contro l'Arsenal sabato 3 gennaio.

"È un giocatore fondamentale per noi e sarà ancora con noi", ha dichiarato il tecnico. I rossoneri vorrebbero schierarlo contro il Tottenham mercoledì 7, prima che il meccanismo di svincolo previsto dal suo accordo scada, il 10 gennaio.

