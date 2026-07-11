Il club viola ha comunicato l'ingaggio del centrocampista francese, reduce da una stagione da 6 gol e 4 assist in Friuli

Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’Udinese, anche la maglia del Metz.

Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist.