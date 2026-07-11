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UFFICIALE – Fiorentina, preso Atta a titolo definitivo dall’Udinese: il comunicato
Il club viola ha comunicato l'ingaggio del centrocampista francese, reduce da una stagione da 6 gol e 4 assist in Friuli
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’Udinese Calcio.
Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’Udinese, anche la maglia del Metz.
Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist.
(acffiorentina.com)
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