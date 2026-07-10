Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ederson, saltato il trasferimento al Manchester United: niente maxi incasso per l’Atalanta
calciomercato
Ederson, saltato il trasferimento al Manchester United: niente maxi incasso per l’Atalanta
Il centrocampista brasiliano sembrava destinato a indossare la maglia dei Red Devils, ma l'affare è sfumato
Sembrava ormai cosa fatta, ma all'ultimo è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United. Il centrocampista brasiliano non ha superato il secondo ciclo di visite mediche, e per questo motivo la dirigenza dei Red Devils ha preferito fare un passo indietro.
Delusione in casa Atalanta, che sperava di far registrare l'ennesima cessione da record (più di 45 milioni di euro per un giocatore in scadenza tra un anno).
© RIPRODUZIONE RISERVATA