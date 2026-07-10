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Ederson, saltato il trasferimento al Manchester United: niente maxi incasso per l’Atalanta

Ederson, saltato il trasferimento al Manchester United: niente maxi incasso per l’Atalanta - immagine 1
Il centrocampista brasiliano sembrava destinato a indossare la maglia dei Red Devils, ma l'affare è sfumato
Fabio Alampi Redattore 

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Sembrava ormai cosa fatta, ma all'ultimo è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United. Il centrocampista brasiliano non ha superato il secondo ciclo di visite mediche, e per questo motivo la dirigenza dei Red Devils ha preferito fare un passo indietro.

Ederson, saltato il trasferimento al Manchester United: niente maxi incasso per l’Atalanta- immagine 2
Getty Images

Delusione in casa Atalanta, che sperava di far registrare l'ennesima cessione da record (più di 45 milioni di euro per un giocatore in scadenza tra un anno).

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