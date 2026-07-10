AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34.

Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio, Club con cui colleziona 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento e maturando esperienza sia in Serie A, sia nelle competizioni europee.