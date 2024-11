UFFICIALE – Il nuovo allenatore del Lecce è Giampaolo: il comunicato

Adesso è ufficiale: il Lecce ha un nuovo allenatore dopo l'esonero di Luca Gotti. Ecco il comunicato del club: "L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo . Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

La ripresa della preparazione, così come già programmato, è fissata per domani pomeriggio al Via del Mare.