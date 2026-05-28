UFFICIALE / Italiano si separa dal Bologna: rescissione consensuale

L'allenatore del Bologna ha deciso di chiudere in anticipo il suo contratto con il club rossoblù che sarebbe scaduto nel 2027

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 15:05)

Dopo il pareggio contro l'Inter all'ultima giornata aveva fatto capire nelle interviste post gara che poteva trattarsi della sua ultima stagione al Bologna. Evidentemente anche a prescindere dal suo futuro. Vincenzo Italiano ha parlato quest'oggi con la proprietà e i dirigenti del club rossoblù e le parti hanno trovato un accordo per una rescissione consensuale.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo due stagioni in cui ha portato la società alla conquista della Coppa Italia nel 2025, si chiude l'avventura dell'ex tecnico della Fiorentina che aveva un contratto valido fino al 2027. L'allenatore è tra i principali candidati per la panchina del Napoli con Allegri che ha appena lasciato il Milan dopo la mancata qualificazione in Champions.

Questa la nota ufficiale pubblicata dal Bologna sul suo sito:

Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera.