UFFICIALE – Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: il comunicato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l'ingaggio di Paolo Vanoli come nuovo allenatore
Marco Macca
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l'ingaggio di Paolo Vanoli come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Stefano Pioli. Ecco la nota del club viola:

"ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino".

"Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".

(Fonte: acffiorentina.com)

