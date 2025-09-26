UFFICIALE – La Juventus chiude il bilancio 2025 in rosso di 58 milioni

La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 58 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 199 milioni al 30 giugno 2024. Lo ha comunicato il club bianconero in una nota.
“L’esercizio 2024/2025 chiude con una perdita consolidata di € 58,1 milioni, in miglioramento di € 141,1 milioni rispetto alla perdita di € 199,2 milioni consuntivata nell’esercizio precedente”, si legge nella nota.
I costi e i ricavi della Juventus—
Il club bianconero ha registrato ricavi per 529,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 394,5 milioni al 30 giugno 2024. La voce maggiore riguarda i diritti tv, pari a 177,4 milioni di euro.
I costi per il club bianconero sono stati pari a 559,6 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 569,7 milioni di euro al 30 giugno 2024.
