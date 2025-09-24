È notizia di questi giorni che la "vecchia Juve" ha chiesto e ottenuto il patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta Prisma relativa alle plusvalenze fittizie. Tra i nomi di spicco che hanno avuto il via libera al patteggiamento ci sono l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex dirigente sportivo Fabio Paratici e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. Le pene, tutte con sospensione condizionale, vanno da 11 mesi fino a un anno e 8 mesi. Il giudice ha inoltre accolto la richiesta di proscioglimento per Maurizio Arrivabene. Le accuse per gli imputati vanno dall'aggiotaggio, ostacolo agli organi di controllo e falsificazione di documenti contabili.
Ziliani: "Plusvalenze Juve, patteggiamento per evitare la galera. Agnelli, c'è una cosa che…"
L'analisi del patteggiamento, del comunicato di Agnelli e della reazione dei media
Il commento di Ziliani—
Paolo Ziliani si occupa da tempo di plusvalenze: dagli articoli pubblicati su Il Fatto Quotidiano ancor prima che l'inchiesta iniziasse al libro scritto insieme a Maurizio Pistocchi, "Juventopoli - Scudetti falsati e altre storie poco edificanti". Il giornalista sportivo ha analizzato il comunicato di Andrea Agnelli e commentato il significato della richiesta di patteggiamento da parte dei vecchi dirigenti bianconeri: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il giornalista sportivo ha inoltre analizzato come la notizia del patteggiamento è stata trattata dai media.
