È notizia di questi giorni che la "vecchia Juve" ha chiesto e ottenuto il patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta Prisma relativa alle plusvalenze fittizie. Tra i nomi di spicco che hanno avuto il via libera al patteggiamento ci sono l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex dirigente sportivo Fabio Paratici e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. Le pene, tutte con sospensione condizionale, vanno da 11 mesi fino a un anno e 8 mesi. Il giudice ha inoltre accolto la richiesta di proscioglimento per Maurizio Arrivabene. Le accuse per gli imputati vanno dall'aggiotaggio, ostacolo agli organi di controllo e falsificazione di documenti contabili.