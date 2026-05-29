Luka Modric continuerà con il Milan? Ci sono dubbi sulla permanenza del campione croato al Milan. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Skysport, il Milan - in particolare Ibrahimovic - starebbe tentando di convincere il giocatore a rimanere un altro anno a Milano. Ma lui ci sta pensando.

Sarebbe sicuramente rimasto - secondo il giornalista - in rossonero se fosse rimasto in panchina Massimiliano Allegri, ormai destinato al Napoli. Il giocatore ci pensa: vuole valutare anche in base a ci sarà il prossimo allenatore e chi sarà il direttore sportivo. "Penso sia normale per lui - ha spiegato il giornalista - voler capire con chi si confronterà prima di prendere la sua decisione".