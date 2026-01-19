FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Manchester City, ecco Marc Guehi dal Crystal Palace: la nota

calciomercato

UFFICIALE – Manchester City, ecco Marc Guehi dal Crystal Palace: la nota

UFFICIALE – Manchester City, ecco Marc Guehi dal Crystal Palace: la nota - immagine 1
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'acquisto dal Crystal Palace del difensore Marc Guehi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'acquisto dal Crystal Palace del difensore Marc Guehi, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi.

UFFICIALE – Manchester City, ecco Marc Guehi dal Crystal Palace: la nota- immagine 2
Getty Images

Ecco la nota dei citizens:

UFFICIALE – Manchester City, ecco Marc Guehi dal Crystal Palace: la nota- immagine 3
Getty Images

"Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Marc Guéhi dal Crystal Palace con un contratto di cinque anni e mezzo.Il 25enne nazionale inglese ha firmato un contratto che lo porterà fino all'estate del 2031. Si tratta del secondo acquisto del club nella sessione di calciomercato di gennaio, dopo l'acquisto dell'ala Antoine Semenyo dal Bournemouth all'inizio di questo mese".

(Fonte: mancity.com)

Leggi anche
Roma, UFFICIALE: rinforzo per l’attacco, dall’Aston Villa arriva Malen in prestito
Atalanta, colpo a sorpresa: in arrivo Raspadori. Roma beffata: la cifre dell’affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA