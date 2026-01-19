UFFICIALE – Manchester City, ecco Marc Guehi dal Crystal Palace: la nota

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'acquisto dal Crystal Palace del difensore Marc Guehi

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha annunciato l'acquisto dal Crystal Palace del difensore Marc Guehi, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi.

"Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Marc Guéhi dal Crystal Palace con un contratto di cinque anni e mezzo.Il 25enne nazionale inglese ha firmato un contratto che lo porterà fino all'estate del 2031. Si tratta del secondo acquisto del club nella sessione di calciomercato di gennaio, dopo l'acquisto dell'ala Antoine Semenyo dal Bournemouth all'inizio di questo mese".