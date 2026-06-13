Sfuma l’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan. Il tecnico si sfila definitivamente dalla lista dei profili papabili per la guida tecnica del club rossonero dopo il rinnovo del contratto con la federazione austriaca.
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UFFICIALE – Milan, sfuma Rangnick: l’Austria annuncia il rinnovo del CT
La Federcalcio ha annunciato il prolungamento del commissario tecnico fino al 2028 attraverso un comunicato ufficiale:
"La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028.
Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Il consiglio di sorveglianza dell'ÖFB ha votato all'unanimità a favore del rinnovo del contratto di Ralf Rangnick.
Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l'ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi".
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