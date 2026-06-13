UFFICIALE – Milan, sfuma Rangnick: l’Austria annuncia il rinnovo del CT

Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Il consiglio di sorveglianza dell'ÖFB ha votato all'unanimità a favore del rinnovo del contratto di Ralf Rangnick.