"Prima di salire sull'aereo, mi hanno chiesto se fossi interessato ad allenare il Benfica. E ho detto di sì, che potevo essere interessato. Il Benfica mi ha chiesto ufficialmente se fossi interessato. Ho detto che ero all'estero e che al mio ritorno in Portogallo sarei stato felice di parlare con qualcuno. Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte: sono interessato".