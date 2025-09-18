Terminata anzitempo la storia in Turchia col Fenerbahce, José Mourinho è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura professionale. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'ex Inter sarà il nuovo allenatore del Benfica. Atterrato a Lisbona in mattinata, lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mourinho: “Benfica? Non ci ho pensato 2 volte. Prima di salire sull’aereo, mi hanno chiesto…”
ultimora
Mourinho: “Benfica? Non ci ho pensato 2 volte. Prima di salire sull’aereo, mi hanno chiesto…”
Atterrato a Lisbona in mattinata, lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni ammettendo l'interesse del Benfica
"Prima di salire sull'aereo, mi hanno chiesto se fossi interessato ad allenare il Benfica. E ho detto di sì, che potevo essere interessato. Il Benfica mi ha chiesto ufficialmente se fossi interessato. Ho detto che ero all'estero e che al mio ritorno in Portogallo sarei stato felice di parlare con qualcuno. Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte: sono interessato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA