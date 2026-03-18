Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore della Cremonese. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in casa, il club grigiorosso ha deciso di esonerare Davide Nicola: l’ex Lecce e Torino è il prescelto.
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fcinter1908 serie a Sky / Cremonese, scelto il sostituto di Nicola: contratto di un anno e mezzo
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Sky / Cremonese, scelto il sostituto di Nicola: contratto di un anno e mezzo
La Cremonese si trova al momento al diciottesimo posto in classifica, reduci dalla sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina nell'ultimo turno
Secondo quanto riferisce Sky Sport Giampaolo - ha già vissuto un'esperienza da allenatore del club nella stagione 2014/15, con 26 partite in Serie C - firmerà un contratto di un anno e mezzo, con scadenza il 30 giugno 2027.
La Cremonese si trova al momento al diciottesimo posto in classifica, reduci dalla sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina nell'ultimo turno.
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