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Sky / Cremonese, scelto il sostituto di Nicola: contratto di un anno e mezzo

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La Cremonese si trova al momento al diciottesimo posto in classifica, reduci dalla sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina nell'ultimo turno
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore della Cremonese. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in casa, il club grigiorosso ha deciso di esonerare Davide Nicola: l’ex Lecce e Torino è il prescelto.

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Getty

Secondo quanto riferisce Sky Sport Giampaolo - ha già vissuto un'esperienza da allenatore del club nella stagione 2014/15, con 26 partite in Serie C - firmerà un contratto di un anno e mezzo, con scadenza il 30 giugno 2027.

La Cremonese si trova al momento al diciottesimo posto in classifica, reduci dalla sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina nell'ultimo turno.

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